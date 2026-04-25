Mauro Nasoni e Simona Moretti sono i genitori di Martina Nasoni, nota per aver vinto il Grande Fratello 16. In un'intervista, i genitori hanno affermato che la madre le ha trasmesso una malattia e che hanno vissuto in stretta simbiosi nel corso della vita. La relazione tra Martina e i suoi genitori è molto forte, in particolare quella con il padre, Mauro.

Mauro Nasoni e Simona Moretti sono i genitori di Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, ha un legame molto forte con loro, in particolare col padre Mauro. La madre le ha trasmesso la cardiomiopatia ipertrofica, patologia cardiaca che ha segnato la sua infanzia e portato al trapianto. Martina ha dedicato loro la vittoria al GF per ripagarli dei sacrifici fatti. Sia Martina Nasoni che Simona Moretti condividono la cardiomiopatia ipertrofica, un problema che ha caratterizzato tutta la sua vita (e quella della madre) tanto che il cantante Irama le ha dedicato la canzone ‘La ragazza con il cuore di latta’ che hanno reso inizialmente celebre la storia di Martina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Martina Nasoni, Mauro e Simona: “Mamma mi ha trasmesso la malattia, abbiamo vissuto in simbiosi”

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