Martina Miliddi chi è il fidanzato famoso della stella di Affari tuoi

Martina Miliddi torna al centro dell’attenzione, questa volta per il suo fidanzato famoso. La ballerina di “Affari tuoi” è ormai un volto noto del piccolo schermo e ogni sera il pubblico si prepara a scoprire cosa succede nel famoso “pacco ballerina”. La sua presenza in tv è ormai un appuntamento fisso, e anche questa sera non è diversa.

La sua presenza è diventata ormai un appuntamento fisso per il pubblico dell’access prime time. Ogni sera, nello studio di Affari tuoi, c’è un momento che i telespettatori aspettano con curiosità crescente: quello in cui si apre il celebre “pacco ballerina”. Se il concorrente è abbastanza fortunato da trovarlo, le luci si abbassano, la musica parte e sul palco entra lei, Martina Miliddi. Il grande pubblico l’aveva conosciuta tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, dove aveva mostrato talento, determinazione e una personalità forte. Dopo quell’esperienza, però, Martina non si è fermata. Ha continuato a lavorare in televisione, prima nel corpo di ballo di VivaRai2! al fianco di Fiorello e poi approdando stabilmente nello show oggi condotto da Stefano De Martino, dove è diventata uno dei volti più riconoscibili.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Martina Miliddi ha ufficialmente confermato il suo legame con Simone Milani.

Martina Miliddi, nota ballerina sarda, è recentemente diventata la nuova valletta di Affari Tuoi, sostituendo Herbert Ballerina.

Chi è Martina Miliddi, la nuova star di Affari tuoi

