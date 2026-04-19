Giuliana De Sio è cresciuta insieme alla sorella Teresa, nota cantautrice, e ai genitori Elvira e Alfonso De Sio. La famiglia ha affrontato insieme il problema dell’alcolismo della madre, superandolo nel tempo. La relazione tra i membri della famiglia si è sviluppata in un contesto di sostegno reciproco, come raccontano alcuni membri stessi. Giuliana e Teresa condividono un legame stretto, rafforzato dalle esperienze vissute insieme.

Giuliana De Sio è cresciuta con la sorella, la cantautrice Teresa De Sio, e i genitori Elvira e Alfonso De Sio. L’attrice ha descritto un’infanzia difficile a Cava de’ Tirreni, segnata dalla figura materna problematica e alcolista, definendo il contesto come una “guerra” e descrivendosi come cresciuta senza una vera famiglia. “Mia madre era un’alcolista – ha spiegato -. Era bellissima, molto rappresentativa, non capivo. Da una certa ora in avanti si trasformava in un’altra persona. Cercavo continuamente un contatto con lei. Eravamo due sorelle in sua balia si riferisce alla sorella Teresa De Sio, ndr, mio padre se n’era andato via da un pezzo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la sorella e i genitori di Giuliana De Sio: “Con Teresa abbiamo superato insieme il problema dell’alcolismo di mamma”

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