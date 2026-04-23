fabio jr thomas e trini chi sono i figli di fabio testi e cosa fanno nella vita

Fabio Testi, attore noto nel cinema italiano, ha avuto tre figli con la stilista Lola Navarro. I loro nomi sono Fabio Jr, Thomas e Trini. Attualmente, nessuno di loro ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo come il padre. La loro vita privata resta lontana dal centro dell'attenzione mediatica e non sono emerse informazioni pubbliche sulla loro attività professionale.

Dal matrimonio con la stilista Lola Navarro, sono arrivat i Fabio Jr, Thomas e Trini i tre figli di Fabio Testi: nessuno di loro tre ha seguito le orme del padre. Oggi l’attore sarà tra gli ospiti del quarto appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno, dove si racconterà alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. L’ex moglie ha reso padre di Fabio Je, Thomas e Trini. “ Nessuno di loro ha seguito le mie orme, perché ho capito che in quel momento storico il cinema era passato in seconda categoria, non era più la prima industria italiana. Cambiando il rapporto con il pubblico è cambiato il mercato e non c’era più la possibilità di fare la carriera che ho fatto io ”, aveva raccontato l’attore ospite a Domenica In.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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