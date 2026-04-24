Elmer Moller è un tennista che si è fatto notare in ambito internazionale grazie alla partecipazione alla Coppa Davis. Recentemente, è stato annunciato come il prossimo avversario di Jannik Sinner in un torneo ATP a Madrid, evento di livello Masters 1000 sulla terra battuta. Moller ha iniziato a raccogliere attenzione nel circuito professionistico grazie alle sue prestazioni in questa competizione.

Esordio vincente per Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale e secondo sulla terra battuta. Nell’incontro di secondo turno il numero uno del mondo rimonta il francese Benjamin Bonzi 6-7(6) 6-1 6-4 in due ore e ventidue minuti e approda ai sedicesimi di finale contro Elmer Moller. Il giovane danese ha approfittato del ritiro del canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 32, sul punteggio di 7-5 3-3 a proprio favore. Il classe 2003 ha superato i due turni di qualificazione e nel primo turno del tabellone principale ha regolato l’azzurro Federico Cinà. Moller occupa al momento la posizione numero 169 del ranking ATP e fino ad ora ha offerto il meglio di sé in Coppa Davis con la maglia della Danimarca.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Elmer Moller, il prossimo avversario di Sinner che si fece conoscere in Coppa Davis

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