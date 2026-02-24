Marco Masini ha una figlia? Chi è sua moglie? Ecco tutto sulla sua vita privata

Marco Masini ha una figlia, perché ha deciso di condividere alcuni momenti della sua vita familiare sui social. La presenza di una figlia ha influenzato le sue scelte personali e professionali, portandolo a mantenere un certo riserbo sulla sua famiglia. Masini preferisce parlare della musica più che della sfera privata, ma alcuni dettagli sulla sua vita affettiva sono comunque noti al pubblico. La sua famiglia resta un tema di interesse tra i fan.

Marco Masini tra musica e riservatezza: scopri tutto sulla vita privata del cantautore fiorentino, tra relazioni, affetti e il legame con la madre. Marco Masini è uno dei cantautori più riconoscibili della musica italiana. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, ha attraversato oltre tre decenni di carriera mantenendo uno stile diretto, intenso e profondamente emotivo. Brani come Disperato, T'innamorerai e L'uomo volante hanno segnato generazioni diverse, raccontando fragilità, rabbia e speranza con un linguaggio immediato.

Marco Masini - E poi ti ho visto cadere (Official Lyric Video)

