Kiara Fina, ballerina nata a Toronto nel 2008, ha iniziato a studiare danza all’età di otto anni presso la Vlad’s Dance Company, una scuola di danza nota per il suo livello professionale. Recentemente, è stata eliminata dal programma televisivo Amici, dove aveva partecipato come concorrente. La sua formazione include anni di studio e allenamento in una delle scuole di danza più riconosciute.

Nata a Toronto, in Canada, Kiara Fina (classe 2008) ha iniziato a studiare danza a soli 8 anni presso la prestigiosa Vlad’s Dance Company. Il suo non è il profilo di un’esordiente: prima di approdare ad Amici 25 nel gennaio scorso, Kiara Fina vantava già un curriculum da professionista tra Canada e Stati Uniti. Fin da subito il suo grande talento le permette di distinguersi in molteplici stili: jazz, danza classica, danza moderna, danza contemporanea, hip hop, ballo di coppia, freestyle, danza acrobatica, teatro musicale e ballo da sala. Crescendo Kiara ha modo di collaborare con alcuni dei più grandi coreografi e ballerini, tra i quali Teddy Forance, Mia Michaels, Liana Blackburn, Brian Nicholson e Talia Favia, e può vantare anche una collaborazione con il Cirque du Soleil nello spettacolo Twas the Night Before.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Kiara Fina, la ballerina eliminata di Amici con un curriculum da professionista

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