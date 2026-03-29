Amici 25 chi è Kiara Fina | età origini genitori e fidanzato della ballerina

Kiara Fina è una ballerina che partecipa alla versione 25 di Amici. Ha origini italiane e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua famiglia e sui genitori. È fidanzata con un ragazzo che ha menzionato durante un'intervista. La giovane ha iniziato a studiare danza da bambina e ha partecipato a diverse competizioni prima di entrare nel talent show.

Kiara ad Amici 25: dalle origini alla famiglia, tutto quello che sappiamo sulla sua vita e il percorso nel mondo della danza. Kiara Fina, protagonista di Amici 25, conquista subito l’attenzione grazie al suo talento. Ma chi è davvero? Scopriamo tutto sulle sue origini, genitori, età e sul percorso che l’ha portata nella celebre scuola. Domenica 11 gennaio 2026, Kiara Fina ha preso il posto di Anna Iseppo dopo una sfida diretta. La ballerina si presenta con sicurezza e tecnica impeccabile: la sua prima esibizione sulla musica di Goreki convince subito per precisione, controllo e padronanza del movimento. Emanuel Lo non tarda a notare il suo talento, dichiarando di aver avuto un “colpo di fulmine” per la giovane artista, scegliendo di puntare su di lei. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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