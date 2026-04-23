Il weekend di Verissimo si avvicina con due puntate programmate per il 25 e il 26 aprile 2026. Ospiti dello show saranno Kiara Fina, nota al pubblico per la partecipazione a un talent show, e altri volti noti che condivideranno i loro ricordi e esperienze. Le puntate si svolgeranno nel consueto ambiente del salotto di Silvia Toffanin, offrendo uno spazio intimo per interviste e racconti personali.

Il weekend di Verissimo si prepara a regalare nuove emozioni con due puntate che promettono racconti intensi, volti amati dal pubblico e quell’atmosfera intima che da anni caratterizza il salotto di Silvia Toffanin. Il programma di Canale 5, ormai diventato un appuntamento fisso del sabato e della domenica, continua a conquistare grazie alla sua capacità di mescolare confidenze, attualità e storie personali che arrivano dritte al cuore. Anche il 25 e 26 aprile 2026 si annunciano ricchi di sorprese, con una scaletta che si aggiorna di ora in ora e ospiti provenienti da mondi diversi. A questo punto è naturale chiedersi: chi entrerà in studio sabato? Quali storie animeranno la domenica? E quali ospiti potrebbero aggiungersi all’ultimo momento? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Verissimo, ospiti 25 e 26 aprile 2026: Kiara Fina da Amici al salotto della Toffanin

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