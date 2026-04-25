Kiara Fina, concorrente di Amici 25, ha 20 anni. I suoi genitori sono originari della Nigeria. Attualmente è fidanzata con Thomas. Durante il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi, ha mostrato un carattere deciso e uno stile che unisce influenze internazionali. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei giudici.

L’arrivo di Kiara Fina nella scuola di Amici ha portato una ventata di energia nuova, grazie a uno stile potente e internazionale che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La ballerina, originaria di Toronto, è entrata nel talent quando la corsa verso il Serale era ormai vicina, portando con sé un bagaglio artistico già ricco di esperienze e collaborazioni importanti. La sua storia, però, non è solo quella di una giovane promessa della danza, ma anche il racconto di un talento cresciuto lontano dall’Italia, che ha trovato nel programma di Maria De Filippi un’occasione per farsi conoscere da un pubblico più ampio. Chi è davvero Kiara Fina? Qual è il suo percorso prima di Amici? E cosa si sa della sua vita privata, tra famiglia, origini e sentimenti? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Kiara Fina di Amici 25: età, genitori, fidanzato Thomas e il percorso nella scuola di Maria De Filippi

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