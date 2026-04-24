Federico Russo carriera e amori di Mimmo de ‘I Cesaroni’

L’attore Federico Russo ha recentemente ripreso il ruolo di Mimmo nella serie televisiva ‘I Cesaroni – il ritorno’. È conosciuto anche per essere uno degli attori più promettenti della sua generazione. La sua carriera si è sviluppata attraverso diversi progetti televisivi, e ha avuto relazioni di cui si parla spesso. Russo continua a essere presente nel mondo dello spettacolo con ruoli che attirano l’attenzione del pubblico.

È da poco ritornato a vestire i panni di Mimmo nella fortunata serie tv ‘I Cesaroni – il ritorno’ ma, soprattutto, è uno degli attori più promettenti della sua generazione. Di chi parliamo? Di Federico Russo, che sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5 il prossimo 25 aprile. Federico Russo: chi è. Nato a Roma il 19 ottobre del 1997 è il primo di sei fratelli. Ha vissuto nella Capitale sin dall’infanzia e ha coltivato da quando era bambino il sogno di diventare attore. La carriera. La carriera di Russo è partita, infatti, nel 2004 quando – a soli sette anni – ha partecipato alla fiction Rai ‘Incantesimo 7’, comparendo nel 2005 anche nella stagione successiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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