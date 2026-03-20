Arbitri che caos | riforma a rischio e c’è chi spinge per tornare al passato con il Var

La stagione arbitrale si sta avviando alla fine con molte tensioni e polemiche. Sono in corso discussioni sulla riforma degli arbitri, che sembra essere a rischio, mentre alcuni spingono per ripristinare il sistema del Var come era in passato. La situazione resta complessa e caratterizzata da un grande caos, con molte questioni aperte che coinvolgono i protagonisti del settore.

Quella che sta entrando nella sua ultima e decisiva fase è una delle stagioni più tormentate a livello arbitrale che la storia ricordi. Qualche errore di troppo ma anche, anzi soprattutto, un dibattito intorno ai fischietti che con il passare dei mesi si è trasformato in guerra di trincea. L’ultimo sviluppo è che quasi certamente si tornerà indietro: niente riforma verso il professionismo, quella voluta dal presidente della Figc Gabriele Gravina, niente Pgmol all’inglese togliendo i vertici arbitrali dal controllo dell’Aia e meno trasparenza rispetto ad oggi. Non è solo il futuro della trasmissione ‘Open Var’ al centro della discussione. Molto probabilmente chiuderà con il prossimo anno anche se è bene non dare nulla per scontato, visto che in Figc c’è chi ritiene il processo di apertura alla comunicazione e trasparenza non reversibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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