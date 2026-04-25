Adriana Abascal, ex Miss Messico e imprenditrice, ha attirato l’attenzione di media e pubblico dopo aver pubblicamente ricevuto parole di affetto da parte di Emanuele Filiberto, che ha espresso soddisfazione e orgoglio per la sua presenza accanto a lui. La loro relazione è stata oggetto di discussione, mentre la figura di Abascal è nota anche per il suo percorso nel mondo della moda e dell’imprenditoria.

Milano – “Sono felice e orgoglioso di avere al mio fianco una persona che mi sta dando un sostegno importante, come Adriana". Con queste parole Emanuele Filiberto ha raccontato il nuovo capitolo della sua vita, al fianco della imprenditrice messicana Adriana Abascal. In una recente intervista concessa a "Oggi", Emanuele Filiberto di Savoia, 53 anni, ha spiegato di aver avviato la procedura di divorzio con la moglie Clotilde Courau, dopo 23 anni di matrimonio: “Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali e cristiani, di affrontare con responsabilità ogni passaggio della mia vita privata", ha raccontato a "Oggi".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Adriana Abascal, l’imprenditrice ed ex Miss Messico che ha conquistato il cuore di Emanuele Filiberto

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