Emanuele Filiberto ha annunciato di aver avviato le pratiche di divorzio da Clotilde. Ha dichiarato di amare ancora l'attrice francese, ma ha scelto di concludere il suo matrimonio. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione, e lui stesso ha confermato di aver preso questa strada. La notizia si aggiunge alle recenti vicende personali dell'ex erede al trono.

In una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Emanuele Filiberto di Savoia ha svelato di aver ufficialmente dato il via all'iter per il divorzio da Clotilde Courau. Una dichiarazione che mette nero su bianco l'amore che l'erede di Vittorio Emanuele e Marina Doria prova per l’imprenditrice messicana Adriana Abascal, con cui è stato avvistato pochi giorni fa, dopo un periodo di allontanamento. Di recente, Clotilde Courau aveva confidato alla testata svizzera 24 Heures di non nutrire alcun rimpianto per le nozze celebrate con il principe. Da parte sua, lui aveva sottolineato come tra loro sia rimasto un legame fondato su "grande stima e affetto".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emanuele Filiberto, addio a Clotilde: "Avviato il divorzio, amo Adriana Abascal"

Notizie correlate

“Quando mi sono sposata, la mia carriera si è fermata. Non ricevevo più proposte, non mi offrivano più niente”: Clotilde Courau rompe il silenzio dopo la separazione da Emanuele Filiberto di SavoiaGrace Kelly, Meghan Markle, Clotilde Courau…c’è una narrativa romantica che accompagna da sempre i matrimoni tra le stelle del cinema e i membri...

Emanuele Filiberto di Savoia, è crisi dinastica: rischia di perdere tutto. Tranne AdrianaEmanuele Filiberto di Savoia è di nuovo ai ferri corti con il cugino Aimone, Duca di Aosta per la successione dinastica.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Emanuele Filiberto di Savoia: Mio nonno, l'ultimo re d'Italia, presto in Italia con nonna Maria José. Ora un passaporto elettronico della nobiltà; Vittoria di Savoia: Ho lasciato l’università senza dirlo ai miei genitori e ho lavorato in un pub; Emanuele Filiberto di Savoia, è crisi dinastica: rischia di perdere tutto. Tranne Adriana; Emanuele Filiberto e il suo sogno di tornare in politica. Ci riuscirà mai?.

Emanuele Filiberto, addio a Clotilde: Avviato il divorzio, amo Adriana AbascalIn una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Emanuele Filiberto di Savoia ha svelato di aver ufficialmente dato il via all'iter per il divorzio da Clotilde Courau. Una dichiarazione che mette ... gazzetta.it

Emanuele Filiberto di Savoia divorzia da Clotilde Courau, ama Adriana Abascal| Lo scoop a La Volta BuonaEmanuele Filiberto di Savoia ha scelto tra Clotilde Courau e Adriana Abascal? Lo scoop di Andrea Biavardi a La Volta Buona. ilsussidiario.net

Emanuele Filiberto di Savoia annuncia in esclusiva a Oggi: «Divorzio da Clotilde Courau perché amo Adriana Abascal» - facebook.com facebook

NFT E PALLONE: LA 'DIVERSIFICAZIONE' DI EMANUELE FILIBERTO – IL PRINCIPE EREDITARIO HA SCUCITO ... x.com