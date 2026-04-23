Emanuele Filiberto ha annunciato ufficialmente l’avvio della procedura di divorzio dalla moglie. Dopo questa decisione, si è riavvicinato a un’altra donna, con cui è stato fotografato in diverse occasioni. Nel frattempo, una modella ha dichiarato di non voler essere l’amante di un uomo ancora sposato, facendo riferimento alla sua relazione con l’ex principe. La vicenda si inserisce in un quadro di cambiamenti personali e pubblici.

Lo aveva detto chiaramente, Adriana Abascal: “Non voglio essere l’amante di un uomo che è ancora sposato”. Lo scorso dicembre la modella e imprenditrice messicana aveva rilasciato un’intervista a Chi a proposito della fine della storia con Emanuele Filiberto di Savoia e aveva chiarito la motivazione: “Non voglio diventare principessa. Non ho mai chiesto nulla. E poi principessa di un regno che non c’è. Io ho il mio lavoro di imprenditrice di scarpe di lusso a Parigi, un lavoro che amo e faccio da anni con passione”, le sue parole. Poi: “La mia educazione profondamente cattolica e i valori che mi ha tramandato mia madre mi impediscono di accettare una simile condizione”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo avviato la procedura di divorzio”: Emanuele Filiberto dice addio a Clotilde Courau e torna con Adriana Abascal

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