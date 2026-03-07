Dalla bancarella in Umbria all' Archivio di Stato | il lungo viaggio del manoscritto rubato

Un manoscritto risalente al XVI-XVII secolo, rubato dall'Archivio di Stato di Salerno, è stato individuato su una bancarella di antiquariato in Umbria e recuperato dai Carabinieri. Dopo il sequestro, il documento è stato restituito al suo legittimo proprietario. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine, che hanno seguito le tracce fino alla vendita illegale.

I Carabinieri del Nucleo TPC di Perugia recuperano un codice del XVI secolo sottratto all'Archivio di Salerno. Indagini in corso sui proprietari del banco ambulante dove era in vendita Un prezioso manoscritto risalente al XVI-XVII secolo, rubato dall'Archivio di Stato di Salerno e finito su una bancarella di antiquariato in Umbria, è stato recuperato dai Carabinieri e restituito al suo legittimo proprietario. Una storia a lieto fine che sa di giustizia e di tutela della memoria storica nazionale. La consegna ufficiale è avvenuta il 4 marzo scorso a Perugia. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) hanno riconsegnato il volume al Direttore dell'Archivio di Stato di Salerno, il Dott.