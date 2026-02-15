In 40 anni il Burlo ha curato più di 1000 bambini affetti da tumore

Il 15 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro infantile. L'occasioneè utile per riflettere sui progressi nella ricerca e nell’assistenza ai bambini affetti da patologie oncologiche. Nei Paesi industrializzati le neoplasie in età pediatrica, pur essendo relativamente rare, rappresentano la prima causa di morte per malattia nella fascia di età 1-15 anni. Nella prima decade di vita prevalgono le leucemie acute e i tumori del sistemanervoso centrale, mentre nell’adolescente sono più frequenti i linfomi. La mortalità siriduce in rapporto alla qualità degli interventi: nei centri dove operano in manierainterdisciplinare professionisti esperti in Oncoematologia pediatrica, le speranze diguarigione superano l’80 per cento, pur con significative differenze tra vari tipi di tumore.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il dottor Luigi Gagliardi, storico direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, si avvia alla pensione dopo aver dedicato la sua carriera alla cura di migliaia di bambini.

Un paziente di Messina ha ottenuto un risarcimento di circa 940mila euro a seguito di una diagnosi errata che lo ha portato a essere trattato per disfunzione erettile invece di un tumore alla prostata, per oltre due anni.

