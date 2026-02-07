Il gobbo tv di Mariah Carey è diventato virale | ecco il segreto della pronuncia italiana notevole per Nel Blu Dipinto di Blu – IL VIDEO

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, trasmessa ieri su Rai Uno dallo Stadio San Siro, Mariah Carey ha catturato l’attenzione di tutti. La cantante americana, nota per le sue hit, ha fatto il giro del web grazie a un video in cui pronuncia in modo sorprendente la canzone “Nel Blu Dipinto di Blu”. Il suo modo di parlare in italiano ha lasciato molti a bocca aperta, diventando subito virale sui social.

Uno dei momenti clou della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, andata in onda ieri su Rai Uno in diretta dallo Stadio San Siro, è stata l'esibizione di Mariah Carey. Non è italiana la diva del pop, ma – sebbene in playback – si materializza al centro della scena vestita come una regina delle nevi per intonare il brano italiano più famoso a livello internazionale: "Nel blu dipinto di blu", in medley con "Nothing is Impossible", pezzo tratto dal suo ultimo album "Here For it All". Momento più alto: la diva americana simula l'acuto portandosi la mano all'orecchio, un gesto che è la sua cifra stilistica sin dagli Anni 90 quando, però, cantava sul serio.

