Giuliano Pisapia e quel Sì al referendum che scuote la sinistra Sala | Libero di votare quello che vuole

Milano, 13 marzo 2026 – " Voto Sì ". La risposta concisa, data via whatsapp al cronista de " Il Giornale ", di Giuliano Pisapia sulla propria preferenza al referendum sulla giustizia, ha suscitato sorpresa nel mondo politico. L' ex sindaco di Milano, simbolo della sinistra che nel 2011 strappò alla destra la carica di primo cittadino milanese, voterà quindi "contro" la maggioranza della " sua parte politica ". Meloni a Milano per il referendum: contestazioni fuori dal Teatro Parenti, dentro risuona il jingle 'Sarà per sempre sì' di Sal Da Vinci I possibili motivi della scelta. Pisapia non ha motivato in alcun modo la scelta, evitando così di dare adito a ulteriori polemiche rispetto a quelle già sollevate dopo la semplice risposta.