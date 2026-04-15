Durante le ore notturne, molte persone affrontano momenti difficili caratterizzati da solitudine e disagio interiore. Per offrire supporto in queste situazioni, è stata avviata la campagna

I l silenzio che arriva con la notte, non per tutti è sinonimo di pace e di sonno riparatore. Per molte persone, purtroppo, le ore che separano il tramonto dall’alba sono molto complesse, sono quelle in cui la solitudine si fa più densa e i pensieri diventano più rumorosi. Questo momento arriva spesso tra le tre e le cinque del mattino, quando il mondo sembra addormentato e la propria testa, invece, gira a vuoto come una trottola. Si vorrebbe parlare con qualcuno, ma a quell’ora non si può chiamare qualcuno. E così si resta svegli da soli. Lo sa bene Telefono Amico Italia. E, infatti, oggi, questa realtà lancia una sfida ambiziosa: accendere una luce che resti viva 24 ore su 24.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le ore piccole sono le più difficili per chi soffre di malessere interiore o solitudine. Per questo è nata la campagna "Una luce nella notte", un progetto per far sì che quel telefono squilli sempre anche quando il mondo dorme

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I più intelligenti sono disordinati, fanno le ore piccole e dicono le parolacce.Il disordine favorisce la creatività. Lo ha dimostrato Kathleen Vohs, docente dell’Università del Minnesota. Ai partecipanti alla sua ricerca è stato chiesto di sviluppare una serie di idee riguardo ... 105.net

Buongiorno muristi! SoNO LE PICCOLE COSE I GESTI PIÚ SEMPLICI, LA FAMIGLIA, GLI AFFETTI - facebook.com facebook

“Più grande è il budget più piccole sono le idee, più piccolo è il budget meglio sono le idee” Buon compleanno Francis Ford Coppola #ottantasette x.com