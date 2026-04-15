Le ore piccole sono le più difficili per chi soffre di malessere interiore o solitudine Per questo è nata la campagna Una luce nella notte un progetto per far sì che quel telefono squilli sempre anche quando il mondo dorme
Durante le ore notturne, molte persone affrontano momenti difficili caratterizzati da solitudine e disagio interiore. Per offrire supporto in queste situazioni, è stata avviata la campagna
I l silenzio che arriva con la notte, non per tutti è sinonimo di pace e di sonno riparatore. Per molte persone, purtroppo, le ore che separano il tramonto dall’alba sono molto complesse, sono quelle in cui la solitudine si fa più densa e i pensieri diventano più rumorosi. Questo momento arriva spesso tra le tre e le cinque del mattino, quando il mondo sembra addormentato e la propria testa, invece, gira a vuoto come una trottola. Si vorrebbe parlare con qualcuno, ma a quell’ora non si può chiamare qualcuno. E così si resta svegli da soli. Lo sa bene Telefono Amico Italia. E, infatti, oggi, questa realtà lancia una sfida ambiziosa: accendere una luce che resti viva 24 ore su 24.🔗 Leggi su Iodonna.it
“Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. La ‘farfallina’? Si è un po’ allargata con le gravidanze…”: le confessioni di Belen da FazioLa showgirl argentina si racconta a Che Tempo Che Fa: gli anni complicati, gli attacchi di panico e il ritorno a Sanremo “Ho passato tre quattro anni...
Leggi anche: Se ne parla poco eppure fa le sue vittime. È la solitudine maschile, che in maniera silenziosa, coinvolge sempre più uomini nel mondo
Argomenti più discussi: Tra Berlino e Parigi, tra notte e giorno: in ciascuno di noi vive la Victoire di Mathilde Henzelin; Approfondimenti di win??(@wine); Sonno difficile per gli adolescenti? La soluzione passa per la scuola; Ladri al Galpa Beach: furto caffè e sambuca.
I più intelligenti sono disordinati, fanno le ore piccole e dicono le parolacce.Il disordine favorisce la creatività. Lo ha dimostrato Kathleen Vohs, docente dell’Università del Minnesota. Ai partecipanti alla sua ricerca è stato chiesto di sviluppare una serie di idee riguardo ... 105.net
Buongiorno muristi! SoNO LE PICCOLE COSE I GESTI PIÚ SEMPLICI, LA FAMIGLIA, GLI AFFETTI - facebook.com facebook
“Più grande è il budget più piccole sono le idee, più piccolo è il budget meglio sono le idee” Buon compleanno Francis Ford Coppola #ottantasette x.com