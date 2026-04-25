Che traguardo per Regina Paruzzi | spente 104 candeline

Oggi si celebra un compleanno speciale presso la Casa di Riposo San Francesco di Bellano, dove una residente ha raggiunto il traguardo delle 104 candeline. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e condivisione, con amici e familiari presenti per rendere omaggio a questa persona. La sua lunga vita rappresenta un esempio di continuità e di ricordi che si tramandano nel tempo.

Ci sono giornate che profumano di storia e di affetti profondi, e quella vissuta presso la Casa di Riposo San Francesco di Bellano è stata senza dubbio una di queste. La protagonista assoluta è stata la derviese Regina Paruzzi, che ha tagliato il nastro dell’incredibile traguardo dei 104 anni.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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