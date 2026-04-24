104 anni di Fedora | il traguardo che unisce generazioni e comuni

La cittadina di Forlimpopoli ha festeggiato il 104° compleanno di Fedora Fabbri, un evento che ha coinvolto diverse generazioni della famiglia. La cerimonia si è svolta a Villa Lucia, in una giornata che ha visto riuniti parenti e amici. La sindaca del comune ha partecipato alle celebrazioni, rendendo omaggio alla festeggiata e al suo lungo percorso di vita.

? Cosa sapere La sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini celebra Fedora Fabbri per i suoi 104 anni.. L'evento presso Villa Lucia a Bertinoro riunisce quattro generazioni della famiglia Fabbri.. La sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, si è recata giovedì pomeriggio presso la residenza per anziani Villa Lucia di Bertinoro per celebrare il centesimo quarto compleanno della cittadina Fedora Fabbri. Il traguardo straordinario raggiunto dalla signora Fedora ha la partecipazione dell’Amministrazione comunale, che ha voluto omaggiare la residente con un pensiero ufficiale a nome dell’intera comunità artusiana. All’interno della struttura di Bertinoro, dove la festeggiata risiede, l’atmosfera si è fatta carica di calore umano grazie alla presenza dei figli, dei nipoti e persino dei bisnipoti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 104 anni di Fedora: il traguardo che unisce generazioni e comuni Notizie correlate Leggi anche: “Vi voglio bene”: il dolce ringraziamento di Fedora nel giorno dei suoi 104 anni 50 anni di amore: il traguardo d’oro che unisce una grande famigliaL’undici aprile 1976 segnò l’inizio di un percorso condiviso che, dopo mezzo secolo di vita comune, ha portato i coniugi Cocci a celebrare il loro...