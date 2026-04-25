Che traguardo per Regina Danieli | spente 104 candeline

Oggi nella Casa di Riposo San Francesco di Bellano si celebra un compleanno speciale: una donna ha compiuto 104 anni. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, tra affetti e ricordi condivisi. La protagonista di questa giornata ha ricevuto auguri e attestati di riconoscimento, in un momento che ha coinvolto familiari e amici. La sua lunga vita rappresenta un traguardo significativo per tutti i presenti.

Ci sono giornate che profumano di storia e di affetti profondi, e quella vissuta presso la Casa di Riposo San Francesco di Bellano è stata senza dubbio una di queste. La protagonista assoluta è stata la derviese Regina Danieli vedova Paruzzi, che ha tagliato il nastro dell’incredibile traguardo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate 104 anni di Fedora: il traguardo che unisce generazioni e comuni? Cosa sapere La sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini celebra Fedora Fabbri per i suoi 104 anni. Vallì Morganti spegne 104 candeline: è la cascinese più anzianaCentoquattro primavere per Vallì Morganti, la persona più anziana residente a Cascina.