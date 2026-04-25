che fine ha fatto la guerra russo ucraina

Negli ultimi giorni, l’attenzione sulla guerra tra Russia e Ucraina si è ridotta, lasciando spazio ad altre notizie. Recentemente, l’Unione Europea ha approvato un nuovo aiuto finanziario destinato al governo di Kiev durante il Vertice di Cipro. Da allora, non si sono registrati sviluppi significativi sul fronte del conflitto, e le notizie sulla guerra sembrano essersi affievolite, lasciando in secondo piano gli aggiornamenti precedenti.

Si è udito quindi solo iltintinnio di altri 90 miliardi di Euro in prestitoche, chissà se e quando, l’Europa rivedrà e che vanno a sommarsi ai 193 già concessi dal dicembre 2022, di cui circa 70 in aiuti militari. Più di 280 miliardi di Euro che questa classe politica ha deciso di sottrarre al benessere e allo sviluppo delle attuali generazioni di Europei, ma, soprattutto, al futuro delle prossime, nella ferrea convinzione che l’Ucraina, con la sua resistenza, sia il salvagente del Vecchio Continente dalla minaccia russa. Un approccio che Governi e UE hanno adottato, senza se e senza ma,integrandolo con ben 20 pacchetti di sanzioni,...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Parlamento Russo Pretende la Fine della Guerra in Ucraina

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