Aspettando Pordenone Docs Fest a Cinemazero il film che racconta la guerra russo-ucraina

Il film che narra la guerra tra Russia e Ucraina ha attirato l’attenzione di molti spettatori a Cinemazero, a causa delle sue immagini forti e della testimonianza diretta. La pellicola mostra le conseguenze del conflitto sulla popolazione locale e mette in luce le difficoltà quotidiane vissute dalle persone coinvolte. Intanto, l’attesa per la XIX edizione di Pordenone Docs Fest cresce, con numerosi eventi e proiezioni in programma dal 25 al 29 marzo. La rassegna si avvicina rapidamente.

Giovedì 26 febbraio alle 20.45 in occasione del quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, a Cinemazero sarà presentato 2000 metri ad Andriivka del reporter e regista ucraino Mstyslav Chernov che documenta il costo umano della guerra russo-ucraina da un punto di vista personale, diretto e profondamente devastante. Mai la guerra è stata mostrata così da vicino, in modo tanto immersivo. Il film rappresenta una testimonianza unica e sconvolgente per comprendere la dinamica degli scontri bellici contemporanei e la situazione attuale del conflitto russo-ucraino. Nel 2023, durante una controffensiva destinata a fallire, Chernov — insieme al collega dell’Associated Press Alex Babenko — segue una brigata ucraina impegnata ad avanzare per circa un miglio attraverso una foresta pesantemente fortificata, trasformata in una trincea a cielo aperto, nel tentativo di liberare il villaggio di Andriivka, occupato dalle forze russe. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

