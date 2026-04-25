Che cosa ha detto il sindaco Paolo Pilotto durante il discorso del 25 Aprile

Durante il discorso del 25 aprile, il sindaco ha affrontato vari temi legati alla storia e alla memoria locale, sottolineando alcuni eventi recenti che hanno coinvolto la comunità. Ha ricordato l'importanza della ricorrenza e ha citato un episodio accaduto pochi giorni prima, che ha suscitato sorpresa tra i cittadini. La sua presenza sul palco ha attirato l'attenzione di molti, e le sue parole si sono concentrate su valori di libertà e solidarietà.

Non poteva ignorare quel fatto che, proprio pochi giorni fa, ha lasciato di stucco la comunità monzese. Quell’atto di vandalismo che ha visto due pietre d’inciampo posizionate nel quartiere di Cederna essere imbrattate. E a loro – a Angelo Zampieri e Mario Certa a cui quelle due pietre erano.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il discorso sul 25 aprile del sindaco Lepore 25 aprile, il discorso del sindaco Alessandro BassoRiportiamo integralmente il discorso del sindaco Alessandro Basso pronunciato alla Festa della Liberazione 2026. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ecco dove studiano i nostri figli: chiediamo dignità per la loro scuola; Pulizie di Primavera: 2.600 volontari si sono presi cura delle scuole; Vandalizzate due pietre d’inciampo. Il sindaco furioso: Inaccettabile; Ponte dei Leoni, via al restauro della statua sfregiata: costerà 75mila euro. Che cosa ha detto il sindaco Paolo Pilotto durante il discorso del 25 AprilePilotto ha ricordato il significato di quelle pietre d’inciampo, un progetto portato avanti insieme al presidente della Provincia, Luca Santambrogio, agli altri sindaci, all’Anpi, all’Aned e al Comita ... monzatoday.it Siamo felici e orgogliosi di aver inaugurato a Monza il nuovo Centro Cottura Comunale in via Silva 36, insieme al Sindaco Paolo Pilotto e al nostro Amministratore Delegato Enrico Bartoli. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Mon - facebook.com facebook