25 aprile il discorso del sindaco Alessandro Basso

Il sindaco ha tenuto un discorso alla Festa della Liberazione del 25 aprile 2026, che è stato riportato per intero. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’intervento, sono stati toccati vari temi legati alla ricorrenza e alle vicende storiche della resistenza. La giornata si è conclusa con momenti di commemorazione e cerimonie ufficiali.