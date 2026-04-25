25 aprile il discorso del sindaco Alessandro Basso
Il sindaco ha tenuto un discorso alla Festa della Liberazione del 25 aprile 2026, che è stato riportato per intero. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’intervento, sono stati toccati vari temi legati alla ricorrenza e alle vicende storiche della resistenza. La giornata si è conclusa con momenti di commemorazione e cerimonie ufficiali.
Riportiamo integralmente il discorso del sindaco Alessandro Basso pronunciato alla Festa della Liberazione 2026.Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, Cittadine e Cittadini di Pordenone, care ragazze e cari ragazzi,ci ritroviamo oggi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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