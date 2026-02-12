LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc vola in vetta e distanzia Lando Norris

Charles Leclerc si prende la testa del test di Sakhir, staccando Lando Norris di diversi decimi. Alla fine del suo 25° giro, il pilota Ferrari ha segnato il miglior tempo di 1:36, dimostrando di essere in forma. Norris, invece, fatica a tenere il passo e si mantiene dietro, senza riuscire a rispondere all’attacco del monegasco. La sessione continua tra sorprese e tentativi di miglioramento, mentre i team osservano attentamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.33 Charles Leclerc chiude il suo 25° giro con il tempo di 1:36.592 e 1:37.076, vedremo se il monegasco inizierà un long run dopo l’ottimo time attack di prima. Intanto le condizioni meteo si fanno più torride. Temperatura di 27° e 36° sull’asfalto. 09.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Charles LeclercFerrari 1:34.442 7 2 Lando NorrisMcLaren +1.353 4 3 Pierre GaslyAlpine +2.973 4 4 Oliver BearmanHaas F1 Team +3.244 7 5 Alexander AlbonWilliams +4.997 5 6 Fernando AlonsoAston Martin +7.474 2 7 Sergio PerezCadillac +8.743 2 8 Liam LawsonRacing Bulls +16.621 4 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sakhir, Lando Norris ha preso il comando dei test in modo deciso.

Questa mattina a Sakhir, il test invernale di Formula 1 ha visto Charles Leclerc tornare ai box dopo aver migliorato le sue prestazioni.

