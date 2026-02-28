Sambenedettese-Livorno | pareggio a reti bianche al Riviera delle Palme

Al Riviera delle Palme, Sambenedettese e Livorno si sono affrontate senza riuscire a segnare, terminando con un pareggio a reti bianche. La partita si è conclusa senza gol e senza sbloccare il risultato, lasciando invariato il punteggio finale. Entrambe le squadre hanno concluso l'incontro senza segnare, portando a un risultato di 0-0.

Livorno, 28 febbraio 2026 - La sfida del Riviera delle Palme fra Sambenedettese e Livorno non va oltre il pareggio con le due squadre che non sono riuscite a segnare neppure una rete. Il Livorno non ha certo portato in campo la sua miglior versione, conservando forse le energia in vista dei prossimi impegni. Il pareggio però è un risultato che ci può stare per la squadra di mister Venturato che alimenta così il momento positivo. E' buon ritorno quello del Livorno al Riviera delle Palme con gli amaranto che arrivano bene dalle parti di Cultraro, prestando però la giusta attenzione alle ripartenze avversarie. Partita molto fisica nel corso dei primi 20 minuti di gioco con la Sambendettese che spesso ne esce vincitrice.