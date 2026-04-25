Cesena-Sampdoria 0-0 pagelle | Di Pardo è un treno e Ricci ragiona ma Brunori non punge

Il match tra Cesena e Sampdoria si è concluso con un risultato di 0-0. La partita è stata molto combattuta, con i padroni di casa che hanno mostrato un buon ritmo nel secondo tempo, mentre i liguri si sono distinti nel primo, grazie a un gioco rapido e preciso. Nel corso del match, sono stati assegnati alcuni rigori, poi annullati dal VAR, che hanno influenzato l’andamento della gara.

Termina 0-0 con qualche rimpianto Cesena-Sampdoria. Match intenso, con un primo tempo di ottima fattura per i blucerchiati e una partenza sprint con gioia smorzata dal var. Cesena-Sampdoria 0-0: gara intensa e qualche rimpianto, punto che avvicina la salvezzaSampdoria, ufficiale: c'è un nuovo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sampdoria-Bari 0-2, pagelle: Palma in difficoltà, Brunori non punge Juve Stabia-Sampdoria 1-1, pagelle: Di Pardo salva Foti sull'asse Begic-CicconiPartita priva di grandi spunti con botta e risposta nel finale, blucerchiati molto chiusi con Brunori lasciato troppo solo sul fronte offensivo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cesena - Sampdoria in Diretta Streaming | DAZN IT; Sampdoria a Cesena per la salvezza. Trasferta libera per i tifosi; Cesena-Sampdoria 25 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Siano, il debuttante di cui tutti si fidano: sabato in Cesena-Sampdoria giocherà la prima partita dopo 740 giorni. Sampdoria, dalla Romagna con il Cesena arriva un ottimo pari (0-0) che vuol dire salvezza.Lo zero a zero al Dino Manuzzi di Cesena permette alla Sampdoria di posizionarsi al dodicesimo posto della classifica ed a mettere in cassaforte la salvezza. Quattro punti di vantaggio a due giornat ... ligurianotizie.it Risultati Serie B, Cesena-Sampdoria 0-0: blucerchiati quasi salviTermina 0-0 la sfida fra Cesena e Sampdoria. Un punto a testa per le due squadre, con i romagnoli che accorciano sull'ottavo posto occupato dall'Avellino,. tuttomercatoweb.com Ultimo verdetto della giornata 0-0 tra Cesena e Sampdoria: si chiude così la 36ª giornata di #SerieBKT! #LaBChannel - facebook.com facebook Sampdoria, Lombardo: “Cesena Serve la perfezione. Ma se vinciamo, è fatta” x.com