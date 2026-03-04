Juve Stabia-Sampdoria 1-1 pagelle | Di Pardo salva Foti sull' asse Begic-Cicconi

Al Menti di Castellammare di Stabia si è giocata la sfida tra Juve Stabia e Sampdoria, terminata 1-1. La partita si è svolta senza molte emozioni, con la Sampdoria che ha adottato un atteggiamento difensivo e ha iniziato a rallentare il gioco già nel secondo tempo. Martinelli ha ricevuto l’unica ammonizione del match al 57’ per perdita di tempo, mentre nel primo tempo l’unica occasione significativa è stata respinta da Di Pardo.

Partita priva di grandi spunti con botta e risposta nel finale, blucerchiati molto chiusi con Brunori lasciato troppo solo sul fronte offensivo Partita priva di emozioni al Menti di Castellammare di Stabia. La Sampdoria parte molto chiusa e comincia a giocare con il cronometro già a inizio ripresa, tanto che Martinelli guadagna la prima e unica ammonizione del match al 57' per perdita di tempo Nel primo tempo l'unica occasione di marca blucerchiata arriva al 12' c0n una punizione di Esposito e una girata sul fondo di Cherubini, poi nel finale escono i padroni di casa, chiusura preziosa di Viti su Carissoni al 37' e parata in tuffo di Martinelli su Gabrielloni al 43.