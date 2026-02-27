Sampdoria-Bari 0-2 pagelle | Palma in difficoltà Brunori non punge

Nel match tra Sampdoria e Bari, finito 0-2, la squadra di casa ha subito una sconfitta che rappresenta la seconda consecutiva dopo quella contro il Mantova. La partita si è svolta allo stadio Luigi Ferraris, con Palma in difficoltà e Brunori che non è riuscito a incidere in attacco. La sconfitta ha influenzato negativamente la posizione in classifica dei blucerchiati.

Disastro blucerchiato al Luigi Ferraris. Contro il Bari arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Mantova, un 2-0 che complica nuovamente la classifica, vanificando quanto di buono fatto nelle settimane precedenti. Le premesse sembrano buone perché dopo soli tre minuti Henderson colpisce un palo dopo un'invenzione di Begic. Il predominio territoriale è netto, ma da quel momento in poi le occasioni latitano e il Bari è bravo a chiudersi e ad agire di rimessa, trovando il goal del vantaggio al 25' con Moncini dopo una brutta palla persa a centrocampo da Cherubini, con successiva dormita di Palma e un Ghidotti non impeccabile.