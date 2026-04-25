Cesena-Sampdoria 0-0 | gara intensa e qualche rimpianto punto che avvicina la salvezza

Nella partita tra Cesena e Sampdoria, terminata 0-0, la squadra ospite ha conquistato un punto che la avvicina alla salvezza. Il primo tempo è stato tra i migliori della stagione per la formazione in trasferta, mentre nella ripresa il gioco si è equilibrato. La gara è stata caratterizzata da intensità e alcune occasioni mancate da entrambe le squadre.

Una buona Sampdoria torna con un punticino da Cesena, e con qualche rammarico per non aver portato a casa il bottino pieno alla luce di un primo tempo tra i migliori della stagione, con una ripresa invece più equilibrata. Il pareggio consente di salire a quota 41, superando Sudtirol e Padova, ma.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sampdoria in Romagna: Lombardo sfida il Cesena per la salvezza?? Cosa sapere Cesena e Sampdoria si affrontano sabato 25 aprile alle 19:30 allo stadio Manuzzi. Cesena-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo per blindare la salvezzaLa sconfitta 3-0 contro il Monza ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive contro Avellino, Empoli e Pescara. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cesena - Sampdoria in Diretta Streaming | DAZN IT; Sampdoria a Cesena per la salvezza. Trasferta libera per i tifosi; Cesena-Sampdoria 25 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Siano, il debuttante di cui tutti si fidano: sabato in Cesena-Sampdoria giocherà la prima partita dopo 740 giorni. Sampdoria, dalla Romagna con il Cesena arriva un ottimo pari (0-0) che vuol dire salvezza.Lo zero a zero al Dino Manuzzi di Cesena permette alla Sampdoria di posizionarsi al dodicesimo posto della classifica ed a mettere in cassaforte la salvezza. Quattro punti di vantaggio a due giornat ... ligurianotizie.it Risultati Serie B, Cesena-Sampdoria 0-0: blucerchiati quasi salviTermina 0-0 la sfida fra Cesena e Sampdoria. Un punto a testa per le due squadre, con i romagnoli che accorciano sull'ottavo posto occupato dall'Avellino,. tuttomercatoweb.com Ultimo verdetto della giornata 0-0 tra Cesena e Sampdoria: si chiude così la 36ª giornata di #SerieBKT! #LaBChannel - facebook.com facebook Sampdoria, Lombardo: “Cesena Serve la perfezione. Ma se vinciamo, è fatta” x.com