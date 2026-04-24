Sabato 25 aprile alle 19:30 si giocherà allo stadio Manuzzi la partita tra Cesena e Sampdoria. La squadra ospite, reduce da una sconfitta contro il Monza, si presenta in Romagna con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Lombardo, allenatore della Sampdoria, ha dichiarato di puntare alla salvezza e di affrontare la partita con determinazione.

?? Cosa sapere Cesena e Sampdoria si affrontano sabato 25 aprile alle 19:30 allo stadio Manuzzi. Lombardo punta sulla salvezza dopo la sconfitta contro il Monza in classifica. Sabato 25 aprile alle ore 19:30, lo stadio Manuzzi ospiterà la sfida tra Cesena e Sampdoria, un confronto decisivo per le sorti della salvezza blucerati a tre battute dal termine del campionato. La squadra guidata da Lombardo deve rispondere prontamente alla pesante sconfitta subita contro il Monza, un risultato che ha spez .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sampdoria in Romagna: Lombardo sfida il Cesena per la salvezza

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