Cesc Fàbregas ha iniziato la sua carriera da allenatore e ora si trova alla guida del Como. La sua gestione sta ricevendo attenzione in Italia, dove si parla di risultati positivi e di uno stile di gioco che punta sulla qualità del calcio proposto. La sua presenza sulla panchina sta facendo discutere nel panorama calcistico nazionale.

L’ascesa di Cesc Fàbregas sulla panchina del Como sta attirando consensi in tutta Italia. Vincere e convincere, grazie al bel calcio e al bel gioco. E’ questo il nostro punto di vista: Fabregas è un grande allenatore, punto e basta. Il suo calcio propositivo, moderno e vincente ha riacceso un entusiasmo che ricorda le grandi stagioni del Milan berlusconiano. Ebbene sì, vogliamo ribadirlo ancora una volta. Se patron Silvio Berlusconi fosse ancora in vita, a nostro sincero giudizio avrebbe visto in Cesc Fabregas il profilo ideale per riportare i rossoneri allo stile che amava: dominio del campo e del gioco, personalità, mentalità internazionale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Cesc Fabregas: l’allenatore che avrebbe conquistato Silvio Berlusconi

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Cesc Fabregas ricorda Michael Hartono - facebook.com facebook

Da quando è in Italia come allenatore, Cesc #Fabregas ha lasciato un segno indelebile con il suo calcio visionario fatto di giovani talenti. Oggi il #Como è 4° con 57 punti e sogna l’accesso alla prossima #UCL. Secondo voi, ad oggi è da considerarsi una Big x.com