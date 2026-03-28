Da Cunha ha parlato di Fabregas, affermando di aver sempre creduto che sarebbe diventato un grande allenatore. Ha inoltre espresso alcune considerazioni sul suo futuro, ipotizzando un coinvolgimento con la nazionale o con il club in Champions League. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di attesa per le prossime mosse del centrocampista, ora impegnato nel percorso da allenatore.

Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Mercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Lecce, allarme a centrocampo: Gandelman prosegue con il differenziato! In dubbio per la sfida contro l’Atalanta Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Nazionale o Champions con il Como? Ecco cosa penso»

Articoli correlati

Como, Da Cunha ammette: «Sapevo che Fabregas sarebbe diventato un grande allenatore. Nico Paz? Credo di poter dire una cosa a nome di tutti»Havertz verso l’addio all’Arsenal? Lui rompe il silenzio: «Qui mi sento a casa e tutti sono felici di me» Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono:...

Leggi anche: Da Cunha a Dazn dopo Juve Como: «Sono molto contento. Fabregas? Ecco cosa penso di lui»

Contenuti e approfondimenti su Cunha svela

Da Cunha è la creatura di Fabregas. Il no a De Zerbi è solo la conseguenzaL'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ci ha provato ma il Como ha detto di no alla cessione di Lucas da Cunha. E l'ultima gara vinta 6-0 dalla formazione lariana contro il Torino conferma ancora ... tuttomercatoweb.com

Super Como, Fabregas sbanca Cagliari con una magia di Da Cunha e rilancia la sfida a Roma e JuvePrimo quarto d'ora di studio da parte delle due squadre, al termine del quale il Como passa in vantaggio: serie di rimpalli nell'area dei sardi, che non sono reattivi nell'allontanare una palla ... tuttosport.com