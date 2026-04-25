Cesaroni ritorno flop | il pubblico non si fa pignorare i ricordi

Nella capitale, l’evento tanto atteso si è concluso con un risultato deludente. Il pubblico, che aveva mostrato interesse in anticipo, ha lasciato il teatro prima della fine, lasciando gli attori a metà strada. La serata si è rivelata meno coinvolgente di quanto sperato, con pochi applausi e una sala quasi vuota. La rappresentazione, che aveva attirato molte aspettative, ha incontrato un’accoglienza tiepida e senza entusiasmo.