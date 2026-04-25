Cesaroni ritorno flop | il pubblico non si fa pignorare i ricordi
Nella capitale, l’evento tanto atteso si è concluso con un risultato deludente. Il pubblico, che aveva mostrato interesse in anticipo, ha lasciato il teatro prima della fine, lasciando gli attori a metà strada. La serata si è rivelata meno coinvolgente di quanto sperato, con pochi applausi e una sala quasi vuota. La rappresentazione, che aveva attirato molte aspettative, ha incontrato un’accoglienza tiepida e senza entusiasmo.
Roma nun fa’ la stupida stasera, semmai sbadiglia. E non è la noia aristocratica di una Grande Bellezza, ma il torpore pesante di chi ha provato a riaccendere una vecchia fiammella scoprendo che la cucina è sotto sequestro. A vent’anni dalla prima bottiglia stappata e a 12 dall’ultima saracinesca abbassata, il ritorno dei Cesaroni su Canale 5 doveva essere un grande rito collettivo, una transumanza sentimentale verso il nido della Garbatella. E invece. Un milione di spettatori fuggiti davanti a un autogol della programmazione. L’operazione somiglia a uno sfratto esecutivo alla memoria. Si inciampa sui pignoramenti dell’anima prima ancora che su quelli della bottiglieria, con uno share che al secondo giro di giostra è colato al 16,9 per cento.🔗 Leggi su Lettera43.it
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