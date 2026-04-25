Cesaroni il reboot che divide | share in calo e personaggi spariti

Il nuovo episodio della serie Cesaroni su Canale5 ha ottenuto un share del 16,9 per cento dopo il ritorno in onda. La trasmissione ha visto alcune assenze tra i personaggi principali e ha registrato una diminuzione di ascolti rispetto alle puntate precedenti. La programmazione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, con alcune critiche e alcuni commenti positivi. La stagione continua con nuovi episodi previsti nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Il reboot di Cesaroni su Canale5 registra uno share del 16,9 per cento dopo il rientro.. La nuova fascia oraria post 22:00 causa la perdita di un milione di spettatori.. Il ritorno della storica serie televisiva su Canale 5 ha registrato uno share del 16,9 per cento, con un milione di spettatori che hanno abbandonato la visione a causa di una programmazione spostata oltre le ore 22:00. Il tentativo di rilanciare il franchise dei Cesaroni, a distanza di dodici anni dalla fine della serie originale e vent’anni dal debutto, sembra aver incontrato un muro invisibile ma invalicabile. Quello che doveva essere un evento emozionale per i fan della Garbatella si è trasformato in una narrazione frammentata, che fatica a trovare un equilibrio tra nostalgia e innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesaroni, il reboot che divide: share in calo e personaggi spariti Notizie correlate “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Claudio Amendola: “E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento vicinissimo”Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come... Leggi anche: I nuovi personaggi dei Cesaroni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Kellogg’s Extra entra ne I Cesaroni: Publitalia '80 e dentsu firmano un progetto di brand integration nel reboot della popolare serie TV; Ne I Cesaroni – Il ritorno anche Kellogg’s con Publitalia ’80 e Dentsu Italia; I Cesaroni, Amendola polemico: Nessuno è uscito dal cast per volontà nostra; Micol Olivieri, la verità sul perché non fa parte del cast de I Cesaroni. Cesaroni, ritorno flop: il pubblico non si fa pignorare i ricordiDoveva essere un rito collettivo, invece i Garbatelleros sono svaniti nel nulla. Programmazione notturna, troppe assenze di peso, grandi storie d’amore sparite: così gli spettatori sono fuggiti da q ... lettera43.it I Cesaroni - Il Ritorno, Intervista ad Elda Alvigini: 'Vi spiego la nuova Stefania'Elda Alvigini è un’interprete poliedrica del panorama artistico italiano, capace di muoversi con naturalezza tra televisione, teatro, scrittura e regia. Dotata di grande sensibilità umana, è nota al g ... it.blastingnews.com Il percorso dell'attore dai primi passi in Incantesimo al ritorno nel 2026 come Mimmo Cesaroni adulto - facebook.com facebook