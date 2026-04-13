Questa sera torna su Canale 5 la serie “I Cesaroni” con nuovi personaggi. La produzione ha annunciato l’introduzione di volti inediti nel cast, che si aggiungono ai protagonisti già noti. La trama si concentrerà su sviluppi e dinamiche familiari, con alcune novità che coinvolgeranno i personaggi principali. La serie continua a essere trasmessa nel prime time della rete, attirando un pubblico fedele da diversi anni.

© US Mediaset Fabrizio de Blasio Signore e signori, ci siamo. Questa sera tornano su Canale 5 I Cesaroni, sempre uguali ma cambiati dal tempo che è passato: Giulio (Claudio Amendola) si occupa della famiglia e della bottiglieria, in cui gli dà una mano Walter (Ludovico Fremont), ancora alla ricerca del suo posto nel mondo; Marco (Matteo Branciamore) è un produttore musicale sempre indaffato mentre Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo) sono diventati rispettivamente bidello e professore di sostegno nella scuola della Garbatella di cui è preside Stefania (Elda Alvigini), sempre spalla e grande amica di Giulio. Intorno a loro tante new entry, che vi andiamo a presentare.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I nuovi personaggi dei Cesaroni

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