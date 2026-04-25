Cervelli digitali a Conegliano | l’IA che sfida l’epilessia

Un ricercatore di Conegliano ha ricevuto un finanziamento di un milione di euro per uno studio sull’epilessia. L’obiettivo della ricerca riguarda l’utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologie digitali per affrontare questa condizione neurologica. La somma verrà impiegata per sviluppare strumenti innovativi e migliorare le diagnosi e le terapie. La ricerca si concentra sulle applicazioni di sistemi intelligenti nel campo della neurologia.

? Cosa sapere Il ricercatore Duma riceve un milione di euro per lo studio dell'epilessia a Conegliano.. I gemelli digitali permetteranno di simulare interventi chirurgici e terapie su modelli virtuali.. Il ricercatore Duma riceverà un milione e 47mila euro dal Fondo Italiano per la Scienza per sviluppare gemelli digitali del cervello a Conegliano, puntando a rivoluzionare le diagnosi dell’epilessia tramite modelli virtuali personalizzati. Al centro di questa innovazione tecnologica si trova il Polo Medea di Conegliano, dove l’Unità di Ricerca guidata da Duma lavorerà per trasformare i dati clinici in simulazioni digitali avanzate. Il progetto, intitolato Advancing diagnosis and treatment methodology in epilepsy: a personalized medicine approach with digital twins and EEG, è stato selezionato tra oltre 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervelli digitali a Conegliano: l’IA che sfida l’epilessia Notizie correlate Leggi anche: I cervelli digitali che fanno funzionare i servizi in Europa sono tutti oltreoceano: serve una via d’uscita “Attenzione alle bolle digitali”, Papa Leone mette in guardia dall’IA che atrofizza il discernimento: “La simulazione diventa norma, i legami sociali si chiudono in circuiti autoreferenziali”L'intelligenza artificiale non è solo una questione di algoritmi, dati e calcoli.