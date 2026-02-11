I cervelli digitali che fanno funzionare i servizi in Europa sono tutti oltreoceano | serve una via d’uscita
In Europa, i servizi digitali funzionano grazie a tecnologie e cervelli che si trovano negli Stati Uniti. La dipendenza da queste infrastrutture straniere è diventata un problema concreto. Molti chiedono ora di trovare una soluzione autonoma, ma al momento tutto sembra ancora molto complicato. La situazione internazionale resta tesa, e i civili sono sempre più coinvolti in uno scenario di instabilità.
di Marco Valeri Se speravamo in un 2026 di tregua, ci siamo illusi. Lo scenario internazionale si è trasformato in un campo minato dove a saltare in aria sono i civili. Proprio su queste pagine si discuteva dell’ipotesi che l’Europa attivi lo “Strumento anti-coercizione” (ACI). Una mossa difensiva complessa. Ma se la geopolitica ha i suoi tempi, la tecnologia non aspetta. Da Londra, dove lavoro come ingegnere informatico, osservo questa crisi dalla prospettiva dei dati. Perché se lo scontro con la prepotenza commerciale di Trump dovesse alzare il tiro, il vero blocco non riguarderebbe solo le merci, ma il codice che fa girare il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
