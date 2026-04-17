Attenzione alle bolle digitali Papa Leone mette in guardia dall’IA che atrofizza il discernimento | La simulazione diventa norma i legami sociali si chiudono in circuiti autoreferenziali
Il Papa ha espresso preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale, sottolineando come questa tecnologia possa ridurre la capacità di discernimento e favorire la creazione di bolle digitali. Ha osservato che la simulazione e le interazioni online tendono a diventare la norma, chiudendo i legami sociali in circuiti chiusi e autoreferenziali. Secondo il Papa, l’IA riguarda prima di tutto le persone e il loro modo di relazionarsi.
L'intelligenza artificiale non è solo una questione di algoritmi, dati e calcoli. È, prima di tutto, una questione umana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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