Attenzione alle bolle digitali Papa Leone mette in guardia dall’IA che atrofizza il discernimento | La simulazione diventa norma i legami sociali si chiudono in circuiti autoreferenziali

Il Papa ha espresso preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale, sottolineando come questa tecnologia possa ridurre la capacità di discernimento e favorire la creazione di bolle digitali. Ha osservato che la simulazione e le interazioni online tendono a diventare la norma, chiudendo i legami sociali in circuiti chiusi e autoreferenziali. Secondo il Papa, l’IA riguarda prima di tutto le persone e il loro modo di relazionarsi.