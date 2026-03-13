Una base italiana a Erbil è stata colpita da un drone e il governo ha deciso di ritirare tutto il contingente presente. Nessun membro del personale ha riportato ferite durante l’attacco avvenuto a Camp Singara, in Iraq. Il ministro della Difesa ha definito l’attacco come deliberato, mentre un esperto ha evidenziato che ci sono gli elementi per una risposta della NATO.

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo un drone ha colpito la base militare italiana all’interno dell’aeroporto internazionale di Erbil, nel Kurdistan iracheno, in una fase di tensione sempre più crescente tra Iran, Stati Uniti e Israele. L’attacco, rivendicato da milizie sciite irachene filoiraniane, non ha provocato vittime, ma ha riaperto interrogativi militari, giuridici e politici. La base colpita, Camp Singara, ospita da oltre quattordici anni il dispositivo italiano dell’Operazione Prima Parthica, impegnato nell’addestramento delle forze curde peshmerga nei campi di Benaslawa, Atrush e Sulaymaniyah. Alla missione contribuisce anche l’Airmobile Task Group «Griffon», che utilizza elicotteri NH90 per il trasporto tra le basi del nord dell’Iraq. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Base italiana a Erbil colpita da un drone. Il governo fa ritirare l’intero contingente

Articoli correlati

Guerra: Crosetto, base italiana colpita da un missile a Erbil Il ministro: stanno tutti beneIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riferito che la base militare italiana a Erbil (Kurdistan iracheno) è stata colpita da un missile.

Cosa sappiamo dell’attacco alla base italiana di Erbil, colpita da un missile: “Situazione pericolosa, raid mirati”La base italiana di Erbil, al confine tra Siria, Turchia e Iran, nell’area del Kurdistan iracheno, è nata negli scorsi anni nell’ambito...

Tutti gli aggiornamenti su Base italiana

Temi più discussi: Cosa sappiamo sull’attacco contro la base militare italiana a Erbil e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore; Iraq, colpita una base italiana ad Erbil: cosa è successo; L’attacco alla base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno; La base italiana colpita a Erbil: cos’è Camp Singara e quali sono gli obiettivi della missione.

Base italiana attaccata a Erbil, il comandante: Militari nei bunker, danni ma nessun feritoAttacco contro la base italiana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Un missile o drone colpisce Camp Singara: militari nei bunker, danni alle strutture ma nessun ferito. adnkronos.com

Attacco alla base italiana a Erbil: l'ombra delle milizie filo-iraniane e la nuova strategia di «logoramento» di Teheran. Cosa sappiamoCresce la tensione nel Kurdistan iracheno dopo l’attacco missilistico che ha coinvolto il perimetro di Camp Singara, la base che ospita il contingente italiano presso ... leggo.it

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo, un drone ha colpito Camp Singara a Erbil, la base italiana in Iraq, causando danni materiali ma senza feriti. Cosa è successo alla base militare italiana a Ebril, la ricostruzione dell'accaduto: https://fanpa.ge/koZCE - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Iran colpisce con un drone la base italiana a Erbil. Nessun ferito #12marzo #Tv2000 #Erbil #EsercitoItaliano #Kurdistan #AttaccoDroni #Difesa @tg2000it x.com