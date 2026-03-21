Andy Diaz si conferma campione del mondo indoor nel salto triplo, conquistando l’oro con il primo tentativo. L’atleta si è distinto per la sua prestazione impeccabile, mantenendo il vantaggio fin dal primo salto. La competizione si è svolta a Livorno, dove Diaz ha dimostrato di essere il protagonista assoluto della gara.

LIVORNO – Andy Diaz non conosce ostacoli e si conferma il sovrano assoluto del salto triplo mondiale. A Torun, in Polonia, l’azzurro ha messo in ghiaccio la medaglia d’oro indoor già al primo tentativo, stampando un 17,47 invalicabile che rappresenta anche la miglior prestazione mondiale dell’anno. Il fuoriclasse dell’ Atletica Libertas Unicusano Livorno bissa così il titolo iridato conquistato dodici mesi fa a Nanchino, respingendo gli assalti del giamaicano Scott, d’argento con 17,33, e dell’algerino Triki, che chiude il podio a quota 17,30. L’impresa del “leone” assume contorni ancora più epici se si considera che la sua partecipazione non era inizialmente prevista nei piani di allenamento stagionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Andy Diaz ancora sul tetto del mondo indoor nel triplo: l’oro arriva con il primo salto

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