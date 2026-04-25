Cerimonia 25 Aprile | in Risiera oltre un migliaio di persone
In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, oltre 1200 persone stanno partecipando a una cerimonia tenutasi nella Risiera di San Sabba. L’evento si svolge in un luogo simbolico, dove si ricordano i momenti storici legati alla Resistenza e alle vittime del nazifascismo. La partecipazione numerosa testimonia l’interesse pubblico verso questa ricorrenza.
Più di 1200 persone stanno partecipando alla cerimonia organizzata in Risiera di San Sabba per l'81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Numerose le autorità presenti alla solenne giornata che, in contemporanea all'evento di Valmaura, vede il corteo degli antagonisti in direzione.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)
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