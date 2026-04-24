Cerimonia 25 Aprile in Risiera | dai controlli agli eventi collaterali tutti i dettagli

Sabato 25 aprile si terrà in Risiera la cerimonia per l’81esimo anniversario della Liberazione. La giornata prevede controlli di sicurezza e diversi eventi collaterali. La zona sarà presidiata dalle forze dell’ordine e sono state adottate misure specifiche per l’organizzazione della commemorazione. La cerimonia coinvolge diversi partecipanti e si svolge in un luogo storico legato a un passato importante.

Tutto è pronto per la cerimonia commemorativa dell’81esimo anniversario della Liberazione sabato 25 aprile in Risiera. In programma anche eventi culturali, commemorativi e non solo, che continueranno fino al mese di maggio. Per quanto riguarda l'appuntamento di domani l'inizio delle celebrazioni.🔗 Leggi su Triesteprima.it Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26) Notizie correlate Cerimonia 25 aprile in Risiera: tutti i dettagli dai controlli agli eventi collateraliTutto è pronto per la cerimonia commemorativa dell’81esimo anniversario della Liberazione sabato 25 aprile in Risiera. Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia. Avellino celebra il 25 Aprile: domani la cerimonia in Piazza MatteottiAvellino – In occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa in onore dei Caduti. La manife ... irpinianews.it 25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'ItaliaLa Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, ... gonews.it una cerimonia intima ma dal profondo valore istituzionale per onorare il militare nato nel 1926: presenti il Comandante Provinciale, le autorità locali e una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri - facebook.com facebook Dolianova, cerimonia in piazza per la Festa della Liberazione x.com