Cerimonia 25 aprile in Risiera | tutti i dettagli dai controlli agli eventi collaterali
Sabato 25 aprile si terrà la cerimonia commemorativa dell’81esimo anniversario della Liberazione nella Risiera. Sono stati predisposti controlli e misure di sicurezza per l’evento, che coinvolge vari momenti e attività collaterali. La giornata prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con eventi programmati in diverse aree della struttura. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite e senza particolari variazioni rispetto al programma previsto.
Tutto è pronto per la cerimonia commemorativa dell’81esimo anniversario della Liberazione sabato 25 aprile in Risiera. In programma anche eventi culturali, commemorativi e non solo, che continueranno fino al mese di maggio. Per quanto riguarda l'appuntamento di domani l'inizio delle celebrazioni.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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La cerimonia si è tenuta ieri in municipio ad Aosta. #gazzettamatin - facebook.com facebook