Cerimonia 25 aprile in Risiera | tutti i dettagli dai controlli agli eventi collaterali

Sabato 25 aprile si terrà la cerimonia commemorativa dell’81esimo anniversario della Liberazione nella Risiera. Sono stati predisposti controlli e misure di sicurezza per l’evento, che coinvolge vari momenti e attività collaterali. La giornata prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con eventi programmati in diverse aree della struttura. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite e senza particolari variazioni rispetto al programma previsto.