A Cellino San Marco torna il Carnevale tra sfilate maschere artigianali e tradizioni viventi nelle strade del paese

Domenica 15 febbraio, Cellino San Marco si prepara a tornare il suo tradizionale Carnevale. Le strade si riempiranno di sfilate, maschere fatte a mano e persone che vivono le usanze locali. È un momento di festa che coinvolge tutto il paese, con carri colorati e tanta allegria tra gli abitanti.

A Cellino San Marco, domenica 15 febbraio 2026, le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico vivente di colori, suoni e tradizioni. L'evento centrale della giornata sarà la quarta edizione di "MascheriAmo il Carnevale", una manifestazione che celebra l'identità locale attraverso la creatività dei più giovani, la partecipazione delle famiglie e il patrimonio folkloristico del territorio. La sfilata, in programma dalle ore 15, prenderà il via da piazza Aldo Moro, attraverserà il cuore del paese e concluderà il suo percorso nello stesso punto, dove è previsto uno spettacolo finale con animazione, mascotte e premiazioni.

