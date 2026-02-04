A Cellino San Marco torna il Carnevale tra sfilate maschere artigianali e tradizioni viventi nelle strade del paese
Domenica 15 febbraio, Cellino San Marco si prepara a tornare il suo tradizionale Carnevale. Le strade si riempiranno di sfilate, maschere fatte a mano e persone che vivono le usanze locali. È un momento di festa che coinvolge tutto il paese, con carri colorati e tanta allegria tra gli abitanti.
A Cellino San Marco, domenica 15 febbraio 2026, le strade del paese si trasformeranno in un palcoscenico vivente di colori, suoni e tradizioni. L’evento centrale della giornata sarà la quarta edizione di “MascheriAmo il Carnevale”, una manifestazione che celebra l’identità locale attraverso la creatività dei più giovani, la partecipazione delle famiglie e il patrimonio folkloristico del territorio. La sfilata, in programma dalle ore 15, prenderà il via da piazza Aldo Moro, attraverserà il cuore del paese e concluderà il suo percorso nello stesso punto, dove è previsto uno spettacolo finale con animazione, mascotte e premiazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Cellino San Marco
Cellino San Marco, torna l'appuntamento con "MascheriAmo il Carnevale”, le vie del paese in festa
Cellino San Marco si prepara a riempire le strade di allegria domenica 15 febbraio.
Carnevale 2026 a Torino e in Piemonte: il calendario degli eventi tra sfilate, maschere e tradizione
Il Carnevale 2026 a Torino e nel Piemonte si avvicina, portando con sé una serie di eventi che celebrano tradizione, costume e cultura locale.
Ultime notizie su Cellino San Marco
Argomenti discussi: Cellino S.Marco: Tenute Arsieni ottiene l’oro alla Milan International Condiments Awards; Cellino San Marco, torna l'appuntamento con MascheriAmo il Carnevale, le vie del paese in festa; Dall’uva al condimento d’eccellenza: Tenute Arsieni conquista l’oro al MICA di Milano; Dall’uva al condimento d’eccellenza: Tenute Arsieni conquista l’Oro al MICA di Milano.
Cellino San Marco, bruciati automezzi di una casa vinicolaIl rogo si è sviluppato sul piazzale intorno alla mezzanotte; i vigili del fuoco non hanno trovato tracce evidenti. Serrate le indagini dei carabinieri CELLINO SAN MARCO - Pochi dubbi – per non dire ... lagazzettadelmezzogiorno.it
A Cellino San Marco le luminarie dedicate alle canzoni di Al BanoAl Bano Carrisi? Chiamiamolo pure propheta in patria, al pari di Totò a Napoli e dei Beatles a Liverpool. Nel pomeriggio della vigilia di Natale a Cellino San Marco è prevista l’inaugurazione delle ... quotidianodipuglia.it
Confcommercio Cellino San Marco - San Donaci - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.