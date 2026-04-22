Celik Juve si avvicina il turco? La Roma ha preso una posizione netta sul rinnovo Le ultime

Le trattative tra il difensore turco e la Roma sono state temporaneamente sospese e riprenderanno solo a fine maggio. Intanto, si parla di un possibile trasferimento del giocatore alla Juventus, anche se ancora nulla è ufficiale. La situazione contrattuale tra il calciatore e il club giallorosso rimane in fase di stand-by, con le discussioni che non sono state riaperte da ormai alcune settimane.

di Francesco Spagnolo Celik Juve, la Roma al momento ha interrotto le trattative per il rinnovo e si riprenderanno solo a fine maggio. E i bianconeri restano alla finestra. Il calciomercato della Roma entra in una fase di stallo strategico, dettata direttamente dai vertici del club. La proprietà americana della Roma ha infatti diramato un messaggio inequivocabile alla propria dirigenza: nessun nuovo accordo dovrà essere sottoscritto o formalizzato prima della fine di maggio. Questa direttiva impatta direttamente sul futuro di diversi elementi della rosa, tra cui spicca la posizione del terzino turco, con l’ombra di un possibile interesse della Juve che potrebbe profilarsi all’orizzonte qualora le trattative per il prolungamento non dovessero andare a buon fine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik Juve, si avvicina il turco? La Roma ha preso una posizione netta sul rinnovo. Le ultime Notizie correlate Celik Juve, il turco resta un obiettivo dei bianconeri. La Roma spera nel rinnovo, ma c’è distanza. Le ultimeCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Celik alla Juve, il rinnovo con la Roma è difficile ma l’Inter spinge per il terzino turco. Le ultime novitàdi Angelo CiarlettaCelik alla Juve, il rinnovo con la Roma è difficile ma l’Inter spinge per il difensore in scadenza di contratto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Da Pellegrini a Dybala, la Roma manda segnali alle rivali interessate ai parametri zero, Massara: Dialoghi aperti; Juventus | Kolo Muani torna nel mirino di Comolli?; Probabili Formazioni Serie A 2025 2026 la guida alla 34ª Giornata; Paulo Sousa fa la storia con l’Al-Shabab | sogno Champions e possibile ritorno in Europa. Celik, Juve in netto vantaggio sull'Inter: i bianconeri pensano ad un quadriennaleLa Juventus sarebbe in netto vantaggio sull'Inter per l'acquisto a parametro zero del cartellino di Zeki Celik, terzino destro classe 1997 della nazionale turca e della Roma: stando ... tuttojuve.com Dall’Inter alla Juve, l’affare si chiude a costo zero: i dettagliQuesto è il momento degli svincolati, di quelli ingaggiabili a costo zero visto che hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ci sono diversi nomi appetibili, anche in difesa. Dall’Inter alla ... calciomercato.it Celik-Roma: prove di rinnovo. Sullo sfondo ci sono Inter e Juventus #ASRoma x.com Celik alla Juve Le novità - facebook.com facebook