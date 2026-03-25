La possibilità di vedere Mohamed Salah indossare la maglia della Juventus resta aperta, anche se non è l’unica opzione sul tavolo. Nei giorni recenti si sono fatte avanti diverse ipotesi, mentre le trattative tra il club e gli eventuali interessati continuano a tenere alta l’attenzione. La situazione attuale rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Salah alla Juve, la suggestione di vederlo in bianconero continua ad essere viva. Ma dall’Arabia sono pronti ad offire cifre da capogiro. Il mondo del calcio è in fermento: dopo nove stagioni leggendarie che hanno riscritto la storia del Liverpool, Mohamed Salah ha ufficialmente annunciato che lascerà Anfield al termine del campionato. Questa notizia ha immediatamente scatenato le fantasie dei direttori sportivi di mezza Europa, accendendo in particolare i riflettori su un clamoroso ritorno in Serie A. Tra le ipotesi più suggestive che circolano con insistenza nelle ultime ore, spicca quella di Salah alla Juve, un’operazione che sposterebbe gli equilibri del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salah alla Juve, la Vecchia Signora resta una possibilità per l’egiziano. Ma ci sono anche altre possibili destinazione. Le ultime

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